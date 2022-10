(Di lunedì 31 ottobre 2022) MONTATO - I colori dei boschi autunnali sui pendiia Mendola, in provincia di Bolzano, visti dal drone. L'attore del Teatro La Ribalta, Paolo Grossi, legge la poesia di Rainer Maria Rilke, ...

L'attore del Teatro La Ribalta, Paolo Grossi, legge la poesia di Rainer Maria Rilke, dedicata alle emozioni dell'autunno. 31 ottobre 2022

La magia dell'autunno in Alto Adige - Italia MONTATO - I colori dei boschi autunnali sui pendii della Mendola, in provincia di Bolzano, visti dal drone. L'attore del Teatro La Ribalta, Paolo Grossi, legge la poesia di Rainer Maria Rilke, ...