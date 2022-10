Inter | Dzeko non si allena per precauzione | non è in dubbio per la Juventus

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Altra, piccola, brutta notizia in casa. Dopo la notizia del nuovo stop di Lukaku arrivato pochi minuti fa, si aggiunge un altro attaccante che ha dovuto saltare l’mento. Si tratta di Edinche, a causa di una botta rimediata nel precedente match contro la Sampdoria, non sembra aver ancora recuperato. Recupero che però dovrebbe essere pieno in vista del big match di domenica contro la. Probabile invece la sua panchina nel match praticamente amichevole di Champions League contro il Bayern Monaco. SportFace.

