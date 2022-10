Covid | Fornaro art 1 | ' Meloni ha pagato la cambiale elettorale ai no vax'

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott (Adnkronos) - "Il messaggio che esce dal Consiglio dei Ministri è devastante perché rilancia l'idea fallace cha la scienza non conti e quindi la politica possa decidere nella tutela della salute come e quello che vuole". Lo dice Federico(Articolo 1), dell'Ufficio di presidenza del gruppo Pd- Italia democratica e progressista della Camera. "I novax e tutto il diffuso mondo che ha contestato la scienza nella complessa gestione della pandemia da19 in queste ore sta festeggiando tirando fuori dalle cantine i vini d'annata delle grandi occasioni -prosegue-. Lae la destra al governo hanno deciso di pagare al primo Consiglio dei ministri lapresentata all'incasso dai novax fregandosene bellamente degli inviti alla prudenza degli scienziati e dei ...

