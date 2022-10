(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ti sei mai chiesto se i tuoi problemi di salute, legati al, potrebbero permetterti di ottenere ladi? La risposta, per quanto riguarda il nostro Paese, è strettamente legata alle normative del sistema previdenziale italiano. Il Ministero della Salute, così come l’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, osservano che ilpuò contribuire a malattie cardiache, attacchi di cuore, ictus e altre condizioni gravi e pericolose per la nostra vita. Fonte Foto Adobe StockIl 57% degli uomini e il 58% delle donne di casa nostra hanno ile quindi hanno il doppio del rischio di sviluppare malattie cardiache. Nonostante i rischi che il...

... rame, manganese, calcio e zinco; sono ricchi di fitosteroli, che aiutano ad abbassare i livelli di'cattivo', e hanno un effetto calmate sul sistema nervoso. Le noci hanno un...Come comportarci con le bevande e soprattutto con la birra Abbiamo deciso che pizza mangiare se abbiamo ilma non sappiamo cosa bere Ecco come dovremmo comportarci e come ...Ti sei mai chiesto se i tuoi problemi di salute, legati al colesterolo alto, potrebbero permetterti di ottenere la pensione di invalidità La risposta, per quanto riguarda il nostro Paese, è strettame ...Oltre alla margherita, quali sono le pizze che potremmo mangiare tenendo i valori del sangue in ordine con comportamenti corretti da seguire ...