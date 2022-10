Chi è Flavio Insinna | età | altezza | carriera e vita privata

...allori per rispetto nei confronti dici segue da casa. Ecco perchè abbiamo per questa 21/ma edizione preparato 'piccole sorprese, non stravolgiamo nulla, ci rinnoviamo un po' ", ha detto...... non stravolgiamo nulla, ci rinnoviamo un po'" , ha dichiaratoInsinna all' Ansa, parlando del ritorno de L'Eredità. Il padrone di casa ha anche svelato che ci saranno due nuovi giochi:, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lunedì 31 ottobre su Rai1 torna L'Eredità con "piccole sorprese": nel game show, infatti, ci saranno due nuovi giochi.