Benevento | via libera del Consiglio comunale al bilancio consolidato 2021

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Via, questa mattina, delaldell’eserciziocon 20 voti favorevoli e 8 contrari. L’assise consiliare ha inoltre ratificato le delibere di Giunta n. 165/2022 e n. 174/2022 aventi ad oggetto delle variazioni d’urgenza aldi previsione finanziaria 2022/2024 con 20 voti favorevoli e 9 contrari e ha recepito lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali tra i Comuni dell’Ambito B1 per il periodo 2022/2024 con 20 voti favorevoli e 9 astenuti. Ilha, infine, proceduto al riconoscimento di tre debiti fuori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

