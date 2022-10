(Di lunedì 31 ottobre 2022) attraverso le parole di Adriano Galliani tra i primi a recarsi in ospedale Il difensore spagnolo del Monza,Marì, accoltellato adnella serata di giovedì, èdall’ospedale Niguarda, dove èsottoposto ad un delicato intervento chirurgico. In seguito all’accoltellamento, ilsottoposto alla ricostruzione di due muscoli lesionati della schiena. L’operazione, ha detto il prof. Osvaldo Chiara, è andata bene, ma ildeve ora stare a riposo assoluto per almeno due mesi prima di riprendere gli allenamenti. Il club Monza ha dichiarato: «AC Monza ringrazia sentitamente il professor Osvaldo Chiara e tutti i professionisti del Trauma Center dell’Ospedale Niguarda di Milano». Leggi anche: COREA DEL SUD, ...

... ad, nel milanese, un folle accoltellava alcune persone all'interno del centro commerciale Mirafiori uccidendone una e ferendone in modo grave due, tra cui undel Monza. E in queste ...... era stato aggredito insieme ad altre persone in un centro commerciale ad, per poi essere ...i medici e i professionisti del Centro Traumi dell'ospedale Niguarda di Milano ' scrive il. ...Assago, il calciatore Pablo Marí è stato dimesso. L'accaduto attraverso le parole di Adriano Galliani tra i primi a recarsi in ospedale ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...