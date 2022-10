Tina Cipollari “sparisce” da Tu si que vales | ospitata cancellata | “O entro adesso o vado a casa…” – VIDEO

(Di domenica 30 ottobre 2022), nel corso della nuova puntata di Tu si queandata in onda ieri su Canale 5, si trovava nel dietro le quinte dello show, ripresa più volte dalle telecamere intenta anche in divertenti siparietti.” da Tu si quesparita, il motivo L’opinionista di Uomini e Donne sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, nel corso della nuova puntata di Tu si que vales andata in onda ieri su Canale 5, si trovava nel dietro le quinte dello show, ripresa più volte dalle telecamere intenta anche in ...Leggi Anche 'Verissimo', i Ricchi e Poveri ricordano Franco Gatti Leggi Anchee il passato difficile: 'Con il mio modo di fare ho cercato di mascherare tanti dolori' 'Avevo un'estetica ...Salta l'ospitata di Tina Cipollari a Tu si que vales. La presenza della star di Uomini e donne era stata annunciata per la puntata di sabato 29 ottobre, ma non si è mai concretizzata. Gli spettatori ...Pinuccia e il suo passato doloroso: “Ero un’orfana e ho vissuto 14 anni in un orfanotrofio” Molto spesso i cavalieri e le dame che si ...