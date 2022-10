Marcia per la pace | vince solo De Luca | la manifestazione è un flop VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Quando un messaggio universale come quello dellanon riesce a fare breccia, allora qualche domanda bisogna farsela. E’ questa la sensazione che resta dopo la grandedi Piazza del Plebiscito voluta dal presidente De. Un richiamo per tanti alunni, per le scuole, un investimento di 300mila euro per avere oltre 400 pullman, posizionati anche a distanze importanti, e un centro completamente blindato almeno per sei ore. Quello che resta di questa giornata, però, è l’importanza dell’appello insieme alla poca risposta da parte di amministrazioni, enti e persone comuni. Ci si aspettava una folla da 25mila unità, secondo i calcoli di Palazzo Santa Lucia, questa cifra non è stata toccata. Tanti studenti che hanno sfruttato l’occasione per godersi la giornata sul lungomare, ...