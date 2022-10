Juventus | allarme infortuni | si fa male anche McKennie | i tempi di recupero

(Di domenica 30 ottobre 2022) Piove sul bagnato in casa, dove continuano a fermarsi i giocatori. Dopo Iling-Junior, ai box per circa 20 giorni, si è infortunatoWeston. Il centrocampista statunitense aveva lasciato anzitempo il campo nel corso del match contro il Lecce e l’esito degli esami non è stato benevolo. Per lui si prospetta uno stop di circa due-tre settimane a causa di un problema muscolare al retto femorale. Ciò vuol dire che salterà il match contro il Psg e gli altri tre di Serie A prima della sosta. Di conseguenza, tornerà in campo con la maglia bianconera solamente nel 2023. SportFace.

