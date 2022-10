Il Catania SSD | vince ancora | nove vittorie su nove | consecutive

(Di domenica 30 ottobre 2022) Al Massimino, risultato finale,SSD 3 – Città di Sant’Agata 2 Un tifo infernale,pubblico della grandi occasioni per assistere alla nona vittoria consecutiva per il. Marcatori per gli etnei vanno a segno nel primo tempo Rapisarda e Vitale, nella ripresa Jefferson da subentrato, segna su calcio di rigore; Scolaro e Bonfiglio (anche lui dagli undici metri) i marcatori per gli ospiti.una volta il pubblico catanese è stato straordinario. Un tifo che ci invidiano tutti. Incessante, caloroso, sportivo e corretto…un pubblico che si merita, senza se e, senza ma, una categoria assolutamente più alta.

Il Catania SSD vola a quota 27 punti e prende ulteriormente il largo in vetta alla classifica del girone I, con otto lunghezze di vantaggio sul Lamezia Terme, grazie al successo per 3-2 contro il Citt ...CATANIA – Marcia inarrestabile della squadra allenata da Giovanni Ferraro che supera anche il Città di Sant'Agata. Gli ospiti escono, però, a testa alta dal terreno di gioco e la loro gagliarda presta ...