F1 Gp Messico 2022 | Verstappen | “Passo gara ottimo | vogliamo chiudere stagione vincendo ancora”

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) “Sicuramente la partenza è stata importante per vincere, ilè stato. Abbiamo fatto uno stint molto lungo con le medie, ma siamo stati bravi a far funzionare le gomme. Venire qui inè sempre bello, il pubblico è stato incredibile.” Così Maxdopo l’arrivo del Gran Premio deldi Formula 1. L’olandese della Red Bull ha anche commentato il suo nuovo record, dal momento che oggi è diventato il primo pilota della storia a vincere 14 Gran Premi in un’unica annata: “Ci stiamo godendo lavinceree finora è stato un anno davvero incredibile. SportFace.