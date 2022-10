Cocciaretto trionfa a Tampico | ' best ranking' in arrivo

OA Sport

Grazie ai punti conquistati a Tampicoritoccherà il "best ranking". Nell'altra semifinale di fronte la polacca Magda Linette, n.55 WTA e quinta testa di serie, che nei quarti ha ...... la grande notizia per i colori azzurri è la prima vittoria in carriera di Elisabetta... Collins6 - 4 6 - 1 , estendendo al 92.3% la sua incredibile percentuale di match vinti dopo ... WTA Tampico 2022: Elisabetta Cocciaretto vince il titolo! Sconfitta Magda Linette in finale Chiusura di stagione col botto per Elisabetta Cocciaretto che ga conquistato il titolo dell''Abierto Tampico' , torneo WTA 125k dotato di ...Nuovo best ranking in arrivo per Elisabetta Cocciaretto. La 21enne approda all'ultimo atto dopo l'ennesima battaglia nel suo torneo messicano ...