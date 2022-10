Calcio | Serie A | Torino-Milan 2-0 alla fine del primo tempo

(Di domenica 30 ottobre 2022), 30 ott. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 2-0 sulal termine deldel posticipo domenicale della 12/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico-Grande. A decidere sin qui il match i gol di Djidji al 35' e Miranchuk al 37'.

La Curva Nord dell'Inter attraverso la sua pagina Facebook ufficiale ha salutato lo "Zio" Vittorio Boiocchi, il suo leader storico ucciso sotto casa in un agguato ieri sera, a un'ora dal fischio d'...Uno - due di Fazio e Dia tra il 68 e il 76 a mettere il match in cassaforte per la banda campana che è riuscita incredibilmente a ribaltare la situazione. Nona posizione per la Salernitana in ...L'11esima giornata del girone ha visto Latina e Monterosi in un bel derby che premia la squadra di Menichini. KO della Viterbese con il Foggia ...Dall’altra parte invece il Catanzaro gradualmente perde ritmo e smalto e si spegne, consentendo agli irpini di rientrare in partita al 60' con Gambale che raccoglie la sfera sugli sviluppi di un ...