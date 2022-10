Atp Vienna 2022 | Medvedev batte in rimonta Shapovalov e vince il torneo

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – DaniilDenisine conquista ilAtp 500 di(veloce indoor, montepremi 2.349.180 euro), suo 15° titolo in carriera. Il 26enne moscovita, numero 4 del mondo già qualificato Atp Finals di Torino, si impone sul 23enne canadese, numero 19 Atp, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 in due ore e 19 minuti. Funweek.

