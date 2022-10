Anticipazioni puntata di Amici del 30 ottobre

(Di domenica 30 ottobre 2022) Oggi, domenica 30, andrà in onda una nuovadi. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti in studio e i risultati delle sfide.del 30: ospiti in studio ed eliminazioni su Donne Magazine.

Libero Magazine

Domenica In:, ospiti, temi e argomenti dell'ottavadel 30 ottobre 2022 In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma, il prossimo 30 ottobre torna in diretta su Rai 1, Domenica ...- - > Ledella quintadi Mina Settembre 2 La trama del nono episodio Il caso riporta Mina a Procida, stavolta per seguire le tracce di Gianluca. Che sembra essersi infatuato ... Tú sí que vales 2022: anticipazioni settima puntata, 29 ottobre Pronti a salutare la regina degli ascolti della domenica sera, Serena Rossi Mina Settembre 2 è arrivato alla penultima puntata: ecco cosa ...Torna l'appuntamento con Domenica In il 30 ottobre: Mara Venier ospita in studio tantissimi nomi, non mancherà un emozionante ricordo dell'artista.