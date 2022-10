Vittorio Boiocchi | ucciso capo ultrà dell' Inter a colpi d' arma da fuoco in strada a Milano Stava rientrando a casa

Un agguato ha portato alla morte lo storico capo ultrà dell'Inter, che è morto in una sparatoria a Milano, nel quartiere di Figino. Alla vigilia dei 70 anni, l'uomo è stato colpito da cinque colpi al collo e al torace. Trasportato in codice rosso ...Ucciso sotto casa a Milano a colpi d'arma da fuoco, storico capo ultrà dell' Inter . Secondo quanto emerso dai primi accertamenti intorno alle 19.50era in via Fratelli Zanzottera 12 nel quartiere di Figino quando è stato ...Ucciso a Milano lo storico capo ultras dell’Inter Vittorio Boiocchi, di anni 70, vittima di un agguato sotto casa in via Zanzottero a Milano. L’uomo è stato raggiunto in serata da colpi di pistola ed ...Vittorio Boiocchi, pluripregiudicato e capo ultrà dell'Inter, è stato ucciso in una sparatoria in strada a Figino, alla periferia ovest di Milano. L'uomo - che ha trascorso ...