Vision Quest | arriva la conferma per la serie tv e i primi indizi sulla trama

(Di sabato 29 ottobre 2022) I rumor dii giorni sutrovano. Ino giorni alcune voci di settore avevano diffuso l'idea su una probabiletv incentrata sul personaggio die, dal titolo. Deadline ha ufficialmenteto la cosa, rivelando che lo spettacolo è davvero in lavorazione per Disney Plus.si concentreràstoria die "che cerca di riguadagnare la sua memoria e umanità". Paul Bettany riprenderà il suo precedente ruolo, prospettando anche un ritorno di Elizabeth Olsen come Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, anche se non abbiamo ancora nessunain ...

In questo giorni alcune voci di settore avevano diffuso l'idea su una probabile serie tv incentrata sul personaggio di Visione , dal titolo. Deadline ha ufficialmente confermato la cosa, rivelando che lo spettacolo è davvero in lavorazione per Disney Plus.si concentrerà sulla storia di Visione "che cerca di ...La nuova serie si chiameràe si trova nelle fasi iniziali della produzione secondo le fonti della testata hollywoodiana, dunque le tempistiche di rilascio e l'inserimento temporale tra ...Notizie serie tv: Vision Quest spinoff di WandaVision su Visione, Book Club, A Man in Full, Dinner with Parents ...In questo giorni alcune voci di settore avevano diffuso l'idea su una probabile serie tv incentrata sul personaggio di Visione, dal titolo Vision Quest. Deadline ha ufficialmente confermato la cosa, r ...