Vangelo di oggi 29 Ottobre 2022 | Lc 14 | 1 7-11 | Video commento

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ascoltiamo ildi sabato 29, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato”. “Non dobbiamo cercare di nostra iniziativa l’attenzione e la considerazione altrui, ma semmai lasciare che siano gli altri a darcele. Gesù ci mostra sempre la via dell’umiltà perché L'articolodi29: Lc 14,1.7-11proviene da La Luce di Maria.

