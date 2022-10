Tarantino | «Non dimenticherò mai le persone terrorizzate | le lacrime di mia figlia | il sangue»

(Di sabato 29 ottobre 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Massimo, ex difensore di Bologna e Napoli. E’ lui che ha fermato e disarmato Andrea Tombolini, l’aggressore di Assago che ha ucciso una persona ferendone altre quattro con un coltello preso tra gli scaffali del centro commerciale del comune vicino Milano. Tra i feriti anche Pablo Marì del Monza. «Non sono un eroe, gli eroi sono altri. Io mi sono solo trovato nel posto sbagliato e al momento sbagliato. Però ho fatto la cosa giusta».racconta. «Ero alla cassa in fila con mia moglie e miadi 22 anni. Siamo andati a fare la spesa come accade spesso. A un certo punto ho iniziato a sentire urlare, ma urla di dolore e di spavento. Ho visto quest’uomo correre verso di noi con un coltello in mano. E come prima reazione mi sono messo a protezione della mia famiglia, ho fatto un passo ...

Tombolini ha colpito alla cieca per un minuto prima di essere bloccato a terra da un dipendente e da Massimo, ex giocatore di Inter, Napoli e Monza cheha esitato a intervenire. L'...Protagonista per caso di un evento che ha scosso l'Italia intera. Massimopoteva immaginare che quel normale pomeriggio di metà settimana, al supermercato solo per una spesa di famiglia, si sarebbe trasformato poi in un caso di cronaca che ha fatto registrare ...L'ex calciatore Tarantino stava facendo la spesa con la famiglia 'L'omicida era a terra con la vittima: mi chiedeva di ...Protagonista per caso di un evento che ha scosso l’Italia intera. Massimo Tarantino non poteva immaginare che quel normale pomeriggio di metà settimana, al supermercato solo per ...