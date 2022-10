Parla l’acrobata del circo dopo la paurosa caduta a Terlizzi | “Tornerò presto in forma” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tragedia sfiorata venerdì sera alGreca Orfei, nella tappa di, nel Barese. L’esibizione di una giovane trapezista si è conclusa con una drammaticaa testa in giù da oltre 4 metri. Mineri Iosebadze, una 24enne ucraina di Kharkiv, ha perso la presa ed èda alcuni metri davanti agli occhi degli spettatori. La giovane #artista é stata trasportata al Policlinico di Bari dove é ricoverata in prognosi riservata per le fratture riportate in piu’ parti del corpo. Lo spettacolo è stato sospeso e nelallestito in viale dei Lilium asono intervenuti i carabinieri. Soccorsa immediatamente,ucraiana è stata trasportata al Policlinico di Bari dove è ricoverata in prognosi riservata. Per lei alcuni giornali locali, a caldo, ...