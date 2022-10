Pagelle Lecce-Juventus 0-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Lee idi0-1, match della dodicesima giornata di. Allegri schiera dal 1? Soulè e Alex Sandro, che mette il cartellino sulla sua 200esima apparizione in bianconero. Al 32? c’è il primo tiro in porta dei bianconeri. L’autore è Rabiot che ci prova in controbalzo senza impensierire più di tanto Falcone. Lanon trova sbocchi centrali e allarga spesso il gioco. Al 44? ci riprova il francese ex Psg con un colpo di testa da calcio d’angolo, ma Falcone è nuovamente attento e in tuffo si rifugia in corner. Al termine della prima frazione di gioco, ilva negli spogliatoi senza tiri in porta, ma la squadra di Baroni è apparsa compatta e solida nella chiusura degli spazi. Nella ripresa ...