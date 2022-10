Napoli-Sassuolo 3-0 | arriva anche Kvaratskhelia VIDEO

(Di sabato 29 ottobre 2022) Scocca il 35esimo eil terzo gol del. Gli uomini di Spalletti, mai paghi, continuano ad assediare l’area di rigore dele Kvara la mette dentro con facilità. Siamo sul 3-0 dopo la doppietta di Osimhen nei primi 20 minuti Assist perfetto di Mario Rui che pesca in areache scatta con i tempi giusti, aggancia in maniera perfetta il pallone e batte Consigli. L'articolo ilsta.

- Al la vigilia del 62esimo compleanno di Maradona (30 ottobre), ilha organizzato numerose iniziative per celebrare il Pibe de Oro prima della partita contro il, tra il giro di campo della statua, le magliette e un brano inedito. Ovviamente anche ...- Al Maradona, nel giorno della festa per Diego, che domani (30 ottobre) avrebbe compiuto 62 anni, il solitodà spettacolo , chiudendo il primo tempo contro ilsul 3 - 0. Uno show a piente tinte azzurre, anche se sugli spalti dello stadio spunta una folta macchia rossa che spicca. Il motivo ...56' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Anguissa e Zielinski, in campo Ndombele ed Elmas. 55' - Prova ad attaccare il Sassuolo ma il Napoli si difende con ordine. 51' - Incredibile falcata di Osimhen ...Nel corso del primo tempo di Napoli-Sassuolo l'arbitro Rapuano ha negato un rigore evidente ai padroni di casa: arriva la sentenza.