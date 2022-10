La Russia accusa la Gran Bretagna per il sabotaggio del Nord Stream e l’attacco alla sua flotta in Crimea Londra | “Falso”

(Di sabato 29 ottobre 2022) C’è la mano didietro l’ultimo, pesantissimo attacco ucraino che ha colpito quattro navi dellarussa a Sebastopoli, in, oltre che dietro aldei gasdottidel mese scorso. Almeno stando alle dichiarazioni che arrivano da Mosca, con l’esercito russo che ha dichiarato: “I rappresentanti di un’unità della Marina britannica sono stati coinvolti nella pianificazione, fornitura ed esecuzione dell’atto terroristico nel Mar Baltico il 26 settembre per indebolire i gasdotti1 e2”. Mentre dal ministero della Difesa si aggiunge che laha contribuitopreparazione delcon ...

