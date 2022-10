Calciomercato.com

... sono state inoltrevideoregistrazioni, realizzate anche con droni, in tutti gli ambienti ... gli agenti lo disarmano col taser: attimi di apprensione in via Manfredi Piacenza -Nextgen 3 ......- è un nuovo evento che abbiamo sviluppato sulla base delle competenze e delle esperienze... gli agenti lo disarmano col taser: attimi di apprensione in via Manfredi Piacenza -Nextgen 3 ... Juve, acquisite le chat di gruppo sulla manovra stipendi. Chiellini 'Non parlatene nelle interviste' Emergono nuovi dettagli in merito all'inchiesta che è tornata a mettere in agitazione il mondo Juventus. La cosiddetta “manovra stipendi” messa in atto nella primavera del 2020 è sotto la lente d'ingr ...Luciano Moggi sulla situazione attuale della Juventus: "Deluso dall'assenza di gioco, Allegri ha peccato di presunzione" ...