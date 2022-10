Finte accuse di stupro | 16enne tenta di procurarsi dello sperma per mettere nei guai un innocente

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 29 ottobre 2022) Roma, 29 ott — Una brutta storia di degrado e di violenza in provincia di Monza riguarda l’arresto di unache, volendo fingere di essere vittima di violenza sessuale, aveva pensato di far ricadere la colpa su uno degli operatori della comunità dove era ospite e a tale scopo aveva chiesto ad un’amica di procurarle lodel proprio ragazzo. Per la ragazza, la quale è stata smascherata prima che riuscisse aa punto il sordido piano, si sono aperte le porte del carcere minorile di Pontremoli. Chiede all’amica lodel ragazzo per accusare diun uomo L’adolescente si trovava in comunità su ordine del gip del Tribunale dei minori di Milano per aver reiterato violenze, estorsioni e rapine nei confronti della madre e della sorella di soli nove anni, tra il 2021 e il 2022. ...