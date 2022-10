DIRETTA F1 | GP Messico 2022 LIVE | incidente per Leclerc nella FP2 | Russell svetta

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.37 Vedremo domani visto che questa seconda sessione è da prendere con le molle, visto che i team si sono preoccupati per lo più nel test delle gomme Pirelli 2023. 00.35 Perspettacolare contro le barriere e programma terminato anzitempo. Non ci dovrebbero essere troppi problemi per il monegasco in vista di domani, ma un contrattempo da evitare. 00.32 E’ andata in archivio la seconda sessione di prove libere con il britannicoautore del miglior crono di 1:19.970 a precedere di 0.828 Tsunoda e di 1.207 Ocon. Da ricordare che i primi tre piloti hanno ottenuto il tempo con le soft, mentre gli altri con le Proto: Verstappen sesto a 1.618 a precedere le due Ferrari die di Sainz. 00.30 BANDIERA A SCACCHI!!! 00.29 ...