Decoupling | costi e rischi di una scelta politica dai chip alle materie prime

...nazionale ha sottolineato la centralità della produzione rinnovabile per ridurre idelle ...una riforma del mercato elettrico per renderlo coerente con la nuova struttura di produzione ()......su gomma in tempi strettissimi - il tutto in controtendenza con lo sforzo in atto di. ... come quella del motore a scoppio, da decenni alla portata di tutti in termini di materiali e, ...Il decoupling dalle filiere delle materie prime critiche sarà ... e così cautelarsi dai rischi geopolitici e climatici, potrebbe costare 149 miliardi di euro all’Europa e 113 miliardi agli americani.