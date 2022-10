Daniel Radcliffe ripensa alla sua carriera di bambino protagonista di Harry Potter

(Di sabato 29 ottobre 2022) In un'intervista a GQ,ha parlato del suo esordio come attore nel primo film die della fama che ha accompagnato quel primo ruolo

L'apocalisse è arrivata in Miracle Workers . Con un nuovo teaser trailer, TBS ha annunciato che la quarta stagione della serie antologica cone Steve Buscemi andrà in onda negli Stati Uniti dal 16 gennaio, si intitolerà End Times ed esplorerà uno scenario distopico. La trama di Miracle Workers: End Times Come nelle stagioni ...Basti pensare che, grazie al ruolo del protagonista,ha guadagnato qualcosa come 100 milioni di dollari. Parliamo di certo di due ruoli diversi. La Sprite è stato infatti un ...Da vecchio millennial, mi sembra un po’ strano stare seduto a chiacchierare con Daniel Radcliffe. Di sicuro non è più l’attore che ha raggiunto la stratosferica fama internazionale quando non era ...Il celebre attore ha raccontato di un particolare momento vissuto sul set di Harry Potter e il Calice di Fuoco. Ecco le sue parole.