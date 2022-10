Un film che ha la grazia di una molotov e l' amore per il mondo di un serial killer

Leggi su iodonna

(Di venerdì 28 ottobre 2022) TRIANGLE OF SADNESS Genere: drammatico, grottesco ??Regia: Ruben Östlund. Con Harris Dickinson, Charlbi Deean Kriek, Woody Harrelson Il regista e il cast delvincitore della Palma d’oro (foto di Tobias Henriksson).. Leggi anche › Festival di Cannes 2022: tutti i vincitori, con un po’ d’Italia nel palmarès › Festival di Cannes: il meglio di sabato 21. Satira, storie di famiglia e Jasmine Trinca regista Carl e Yaya, coppia di modelli mal assortita (lei guadagna più di lui, lui non è già più perfetto, il triangolo della tristezza tra le sopracciglia non mente) vengono invitati a una crociera di lusso. A bordo dello yacht c’è il famoso “un per cento”, umanità immorale, commercianti d’armi, ...