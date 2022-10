Agenzia ANSA

Al termine del messaggio, in maiuscolo,aggiunge che Bolsonaro "non deluderà mai". . 28 ottobre 2022E questo nemmeno quando l'amministrazioneha imposto tariffe ancora più stringenti per ... N el 2017il sito con una grafica più pulita, nel 2018 aggiunge i costumi da bagno. Negli ultimi ... Trump rinnova sostegno a Bolsonaro a due giorni dal ballottaggio A due giorni dal ballottaggio per il Palazzo Planalto in Brasile, Donald Trump ha rinnovato il suo sostegno al presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl). (ANSA) ...Donald Trump dovrà testimoniare su Capitol Hill e consegnare i documenti richiesti alla Commissione di inchiesta entro il 14 novembre ...