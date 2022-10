Torino-Milan | il precedente datato 2003 | in gol Seedorf e Inzaghi | News

L'ultimo a riuscirci era stato Adem Ljajic in un Genoa -di fine campionato: un destro ... Uno su tutti Ricardo Rodriguez, l'ex difensore delai tempi del Werder Brema calciava punizioni ...Commenta per primo Brahim Díaz si è allenato oggi in gruppo ed è abile e arruolabile per la delicata trasferta dicontro la formazione allenata da Ivan Juric . Un'ottima notizia per ilperché porta contare sul giocatore che più ha inciso in questo mese di ottobre con le prestazioni eccellenti fornite ...L'ex tecnico del Torino Giancarlo Camolese, intervistato dai colleghi di MilanNews.it, ha parlato della sfida tra Torino e Milan in programma domenica sera ed in particolare dei due tecnici, ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...