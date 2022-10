Re Carlo “fa fuori” Harry e Andrea | ecco cosa ha intenzione di fare per non far firmare loro documenti in nome della Corona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022)viceré? Ma nemmeno per sogno. C’è un nuovo problema a tormentare i sonni di re. Quello, appunto, dei viceré. Di chi stiamo parlando? Delle persone di Corte che sostituiscono il monarca quando è malato, oppure è in viaggio all’estero, o comunque in ogni situazione in cui non gli sia possibile esercitare tempestivamente le sue funzioni. Èun ruolo delicatissimo. Tanto che tutte le regole sono sancite dal rigoroso Atto di Reggenza. Cheprevede? Chi può sostituire il re? I cosiddetti Consiglieri di Stato. Sono la regina in prima battuta e subito dopo i quattro primi eredi che hanno più di 21 anni. Parliamo quindi di Camilla, William,e sua figlia Beatrice. C’è un problema non da poco.non vuole assolutamente che ...