(Di venerdì 28 ottobre 2022) La guerra innon è andata come speravano al Cremlino. Le truppe dello «zar» si sono prima impantanate, poi ritirate. Dopo nove mesi di insuccessi, faticano a contenere la controffensiva di Kyjiv. Vladimirapertamente al: i suoi ingegneri militari programmano i missili per colpire obiettivi civili, lega il suo destino all’Iran che gli fornisce i droni kamikaze, farnetica su una «bomba sporca» altrui mentre minaccia l’atomica. Tra propaganda e connivenza, l’opinione pubblicasi èdella disfatta. La Cina non l’ha ancora scaricato, ma da fattore di “stabilità” il presidente è diventato una fonte di problemi. Cosìinizia a pensare a un futuro senza di lui. Elaborazione del lutto Un’eventuale successione, ammesso sia ...

...Stati Uniti non hanno nulla da offrire al mondo se non il loro dominio" e che l'Occidente "... Lo ha detto il presidente russo Vladimir, ricordando tra l'altro l'uccisione a Baghdad nel ...La crisi dell'Occidenteha dichiarato che in Occidente non c'è unità e che, parlando degli ... L'Occidente, ha proseguito il presidente russo, "a sanzioni, rivoluzioni colorate, colpi di ... Putin ricorre al terrorismo perché in Ucraina sta perdendo (e l’élite russa se n’è accorta)