“Meno tasse a chi fa più figli” | il governo Meloni valuta l’ipotesi

'Aumento del tetto del contante e condoni fiscali più omascherati. Non sono solo pessimi segnali, un duro colpo per tutti quei cittadini onesti che ...i servizi pubblici o aumenterà le'. Lo ...Il passaggio dalla didattica in presenza all'apprendimento a distanza è statoproblematico per ... la Polonia e la Svezia, gli studenti ucraini sono stati esentati dal pagamento di alcune...Caro Sindaco, il suo collega di Gorizia l’ha battuta sul tempo! Infatti ha deciso con la sua giunta di eliminare le luminarie natalizie per poter avere degli spiccioli da donare alle famiglie e botteg ..."Aumento del tetto del contante e condoni fiscali più o meno mascherati. Non sono solo pessimi segnali, un duro colpo per tutti quei cittadini onesti che rispettano le regole mentre sorridono gli evas ...