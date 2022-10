Meloni? Non solo Concita | clamoroso | ecco l' ultimo convertito

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L'onore delle armi, di norma, si concede all'avversario sconfitto. E non è nemmeno così scontato. Giorgiaè riuscita a costringere la sinistra italiana a diventare cavalleresca ancora prima che lo scontro cominci. Il suo discorso programmatico alla Camera ha smentito in modo così elegante anni di allarmismo circa l'avanzata della destra brutta e cattiva che, pur conditi da rigurgiti di bile, gli intellettuali progressisti non hanno potuto ignorare l'entusiasmo intorno alla figura del nuovo premier. Sul quotidiano Repubblica, l'ex direttrice de L'UnitàDe Gregorio ha riconosciuto alla leader di Fratelli d'Italia di aver brillantemente superato il primo banco di prova: l'insediamento. ELOGI E J' ACCUSE - De Gregorio ha bacchettato quanti si sono indignati bollando l'intervento dellacome troppo di destra, ...