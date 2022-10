(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sono giàche si sono radunati in, a, per chiedere il ‘il’ in Ucraina e l’avvio di una trattiva diinternazionale. La, voluta dal governatore Vincenzo De Luca, è cominciata alle 11 ed ha raccolto adesioni dal mondo della scuola e dello sport, dalla politica L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Che èdi un estremismo prepotente, un atto volutamente connotativo, dal punto di ... l'unica strada che le diverse componenti di questo governo hannofarsi sentire e p er ......allanazionale "Europe for Peace" del 5 novembre . " Non potrò esserci perch sono all'estero - ci dice " ma ne condivido appieno la piattaforma, poich conferma che nel movimentola ...Numeri record per la manifestazione d’interesse federale che si svolgerà all’Arezzo Equestrian Centre dal 29 fino al 31 ottobre Ci siamo! Da domani, sabato 29 ottobre, via al Saggio delle Scuole, la s ...La manifestazione ha anche un altro profilo, si svolge il 28 ottobre, giorno in cui ricorre il centenario della cosiddetta marcia su Roma. Una data funesta della storia italiana, che segna l'inizio de ...