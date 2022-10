La Difesa europea è transatlantica o non è L’evento Iai

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ladell’Europa si basa su due pilastri imprescindibili, la collaborazione con la Nato e il mantenimento di una base industriale competitiva e all’avanguardia. È quanto emerso dalla conferenza “Sicurezza e, quo vadis?” organizzata dall’Istituto affari internazionali (Iai), in collaborazione con il ministero degli Esteri, che ha fatto il punto sulle sfide e le necessità che attendono lacomune nel prossimo futuro. “L’Unione e l’Alleanza sono mutualmente dipendenti” ha registrato Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, a cui ha fatto eco Benedetta Berti, capo ufficio pianificazione politica del gabinetto del segretario generale della Nato: “Il pilastro delladell’Europa è transatlantico”. Ladell’Europa è ...

...dipendenza dell'Europa dalle forniture estere e la Commissioneha ammorbidito le normative sugli aiuti statali al punto da arrivare a fornire il suo sostegno a iniziative nazionali di...Qualcuno potrebbe chiedersi perché gli Stati Uniti stiano guidando (di nuovo) nel sostenere la(e la ricostruzione) di una nazione. Ebbene, sembra finalmente esserci la consapevolezza ...Ciclo di eventi sul ruolo della Sicilia nello scenario mondiale sul fronte della sicurezza militare e dell’energia ...Nella nuova dottrina strategica americana, riassunta in un report del Pentagono, le armi nucleari possono essere usate anche in risposta ad attacchi non ...