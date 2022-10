Judo | Europei Under 23 2022 | Capanni Dias e Palumbo conquistano il bronzo a Sarajevo

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si aprono con una doppia medaglia diper l’Italia i Campionati23 di, in corso di svolgimento all’Arena Hotel Hills difino a domenica 30 ottobre. In realtà il bottino della squadra azzurra poteva essere ancor più soddisfacente, considerando i tre quinti posti accumulati nel Final Block odierno, ma il bilancio resta indubbiamente positivo. Antoniettaha disputato una bellissima gara nei 63 kg, collezionando tre vittorie di seguito nella Pool A prima di fermarsi in semifinale a cospetto della quotata tedesca Annabelle Winzig, ma successivamente si è riscattata con il successo per waza-ari nel derby con la compagna di squadra Flavia Favorini (qualificatasi tramite i ripescaggi) che metteva in palio il ...