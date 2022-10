Indignati e increduli I giornalisti di Repubblica scioperano contro Molinari

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L'indiscrezione di Dagospia sullo sciopero è confermata. Nella redazione de "La" tira una brutta aria dopo l'intervista del direttore Maurizioa Prima Comunicazione. "L'assemblea delle giornaliste e deidiè incredula e indignata per le dichiarazioni del direttore Maurizioche costituiscono una grave offesa all'intero corpo redazionale, di cui vengono sminuiti l'impegno e la professionalità", si legge sul sito. Ainon è andato già che il loro direttore abbia parlato prima ad altri che a loro sul piano di riorganizzazione del quotidiano. "Un sommario Piano di riorganizzazione editoriale viene raccontato in un'intervista a una rivista di settore senza che sia mai stato presentato, nei suoi dettagli e nelle sue implicazioni, ...

Liberoquotidiano.it

I giornalisti di Repubblica sulle barricate contro il direttore della testata Maurizio Molinari. L'indiscrezione su uno sciopero da parte della redazione lanciata da Dagospia si è rivelata vera. 'L'...'Dobbiamo intervenire nuovamente, anche a seguito dei messaggi che ci arrivano da parte di telespettatoriper il trattamento che alcuni concorrenti riservano a Nikita' si legge ... Molinari travolto: "Indignati e increduli", cosa sta succedendo a Repubblica Il team di Nikita Pelizon fa la lista delle offese e chiede provvedimenti disciplinari per alcuni concorrenti.“Dobbiamo intervenire nuovamente, anche a seguito dei messaggi che ci arrivano da parte di telespettatori increduli e indignati per il trattamento che alcuni concorrenti riservano a Nikita. Per elenca ...