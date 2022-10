(Di venerdì 28 ottobre 2022) in cui ci mostra l’animo musicale intimo al piano e quello esplosivo ed elettronico Esce oggi venerdì 28 ottobre,to sul mercato internazionale da Sony Music Masterworks e Artist First,, illavoro discografico di, pioniere della musica classica alternativa.è undi 20 tracceto sulle piattaforme digitali e in formatoCD evinile Ogni brano del disco verrà rappresentato attraverso dei visuals, realizzati da Stefano Polli di Sugo, ambientati nello spazio virtuale di una scultura digitale che raffigura, composta a sua volta dai diversi oggetti e spazi simbolici che costituiscono l’universo di. I ...

Spettacolo.eu

è il pianista italiano tra i più ascoltati al mondo e pioniere della musica classica ... Nel 2021 nasce il progetto DADÀ e3 singoli: Jesche , Siente 'e rrise , Avena . Nell'estate 2021 ...... 'Pronto a rispondere agli attacchi' approfondimento X Factor 2022, al via i Live: ospiti... Tra il 2019 e il 2020 Matteo5 singoli di successo nel panorama Indie - Pop, ma vuole di più:... Dardust pubblica il nuovo doppio album Duality È stato questo il percorso che Dardust ha deciso di affrontare in ‘Duality ... Non faccio le cose per compiacere qualcuno o un certo target di pubblico per posizionarmi chissà dove. Lo faccio perché ...(Adnkronos) - Musica pop ad alto volume, scenografia con vorticosi mix di colori, ballerini energici ma soprattutto Francesca Michielin, Fedez, Ambra ...