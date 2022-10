Covid | Mattarella a gamba tesa sul governo | “Serve prudenza”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il garante della Costituzione sì, ma anche un po’ politico. Un po’ tanto politico. Sergiodismette i panni dell’arbitro e indossa la canotta di gara: ruolo difensore. Si intende difensore del “metodo Roberto Speranza”, quello che ha gestito la pandemia sino ad oggi e che adesso ilsi appresta a licenziare. Proprio nel giorno in cui il neo ministro Orazio Schillaci annuncia l’addio al bollettinoe il reintegro dei medici no vax, ecco che dal Quirinale il Capo dello Stato entra in tackle scivolato nel dibattito politico. E nelle legittime scelte del nuovo. In fondo, ormaici ha abituato a un certo interventismo. Basti ricordare il “niet” rifilato a Di Maio e Salvini all’epoca delgialloverde per il dicastero a Paolo Savona. Ma una cosa ...