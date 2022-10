Commissione d’inchiesta | moratoria per le multe agli over 50 e addio mascherine | le strategie del governo per il Covid

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott – Si cominciano a delineare ledel nuovo gno Meloni e del nuovo ministro alla Salute Schillaci sulla gestione del. Il prossimo 31 ottobre l’obbligo di indossare la mascherina scadrà anche per gli ospedali, il mancato rinnovo di tale obbligo potrebbe già dare un importante segnale di discontinuità con le precedenti politiche. In cantiere anche unaper le50 non vaccinati ed una. La linea del nuovo gno A vedere l’ostinazione solitaria dell’ex ministro Speranza, che unico fra i parlamentari ha indossato la mascherina in Aula, non sembra troppo difficile prendere le distanze da un passato fatto di restrizioni e limitazioni ...