Clinica Mobile non solo in pista | ma anche al servizio dei cittadini

Il Gran Premio di Valencia sarà l'ultimo in cui, nel paddock, troveremo lacon il dottor Michele Zasa e tutto il personale di alto livello al servizio dei piloti, e non solo. Nel frattempo, una delle Cliniche Mobili è stata messa a disposizione dei cittadini, ...Al 26 ottobre sono state somministrate 4.092.138 quarte dosi, con una mediadi 35.944 ... Nella fase pandemica attuale, i casi caratterizzati da "gravità", continua l'esperto, non ...Dai circuiti alle piazze, la struttura medica ha supportato la campagna di #screening cardiologico “Tieni in forma il tuo cuore” in Emilia Romagna ...La Giunta Comunale di Torino, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, ha approvato la richiesta di Permesso di Costruire in deroga (Legge n.106/2011) per la demolizione e ricostruz ...