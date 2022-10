Brindisi | arriva in ospedale con un forte mal di testa | 15enne muore dopo un’operazione

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Unaè morta ieri all’Perrino diun intervento per un ascesso cerebrale. La ragazze si era presentata in pronto soccorso il 22 ottobre lamentando unmal died era stata operata lo scorso martedì. Laè stata prima trasferita nel reparto di pediatria e poi,qualche giorno in neurochirurgia, dove è stata operata d’urgenza ed è deceduta48 ore. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto, ma è possibile che bisognerà attendere l’autopsia. L’Asl dinon ha diramato nessuna nota ufficiale e si è limitata a dire che l’intervento chirurgico è «tecnicamente riuscito». Secondo l’pugliese, la paziente avrebbe ripresentato un nuovo ascesso ...

BrindisiReport

... ora la Leonessa ha vinto a Ulm in coppa mercoledì dopo il ko subìto nel finale ae per De ... In piùda una sconfitta dolorosa, per cui verranno a Brescia con il coltello tra i denti: ci ...... grazie al perlage delle bollicine e alla pressione della bottiglia chea 6 - 7 atmosfere, e ... Dal varo delle navi alle premiazioni delle gare automobilistiche, fino aldi Capodanno: ... Coltellata alla gola del cognato, condannato per tentato omicidio Morta 15enne in ospedale a Brindisi, il dolore della madre sui social: "Te lo prometto con tutte le mie forze, avrai giustizia piccola mia" ...Una 15enne è morta ieri all'ospedale "Perrino" di Brindisi dopo un intervento per un ascesso cerebrale. Era stata operata il 25 ottobre. La ragazzina si era presentata ...