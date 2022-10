Utility Manager e Superpoteri | è tutto pronto per l’evento annuale Assium

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Segnate la data: giovedì 10 novembre presso il Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa, alle porte di Milano, si svolgerà l’appuntamentodei professionisti che si occupano dimanagement, organizzato e promosso da, quest’anno arrivato alla sua seconda edizione, e per la prima volta in presenza. Un evento atteso tra gli addetti ai lavori, ambiziosamente intitolato “Idell’nel 2023: dal valore delle relazioni alla potenza della formazione. Scenari possibili e visioni su sostenibilità economica ed ecologica delle Utilities”. Un titolo che riassume le sfide cui è chiamato a rispondere l’, il professionista certificato, che oggi è impegnato ad operare in prima linea sia in riferimento ...

TGCOM

Disegnato e sviluppato in Germania, lo sportvehicle verrà fabbricato oltreceano a partire ... sintetizza il. L'obiettivo del costruttore di Stoccarda è quello di cambiare musica, di '...Per avviare la fase di installazione non bisogna far alto che aprire l'Windows Update sul ... all'accesso a Gestione Attività (Task) dal menu contestuale che si apre con un click dal ... Utility manager e superpoteri, l'evento Assium illustra scenari e visioni su sostenibilità economica ed ecologica delle utilities Segnate la data: giovedì 10 novembre presso il Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa, alle porte di Milano, si svolgerà l’appuntamento annuale dei professionisti che si occupano di utility management, ...Disegnato e sviluppato in Germania, lo sport utility vehicle verrà fabbricato oltreceano a ... in tecnologia si è sempre rivelato redditizio per noi», sintetizza il manager. L’obiettivo del ...