Uomo accoltella cinque persone in centro commerciale ad Assago | due in gravi condizioni

Cinque persone sono rimaste ferite dopo un'aggressione accaduta all'intero del centro commerciale di Assago (Milano) , in via Milanofiori , da parte di un 46enne che, secondo quanto riferito dai ...... richiesto l'intervento dell'elisoccorso Cinque persone sono rimaste ferite dopo un'aggressione accaduta all'intero del centro commerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori, da parte di un...Cinque persone sono rimaste ferite perché accoltellate da un uomo di 46 anni, mentre erano in un centro commerciale 'Milano Fiori di Corsico, in provincia di ...Cinque persone sono rimaste ferite in un'aggressione che ha avuto luogo nel centro commerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori ...