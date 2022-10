Ucraina-Russia | ancora attacchi con droni kamikaze in regione Kiev

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Le forze russe hanno effettuato stamattina almeno seidinelladi. Lo riferiscono le autorità locali, secondo le quali i raid sono la prova che Mosca continua a utilizzarepresumibilmente acquistati dall’Iran. Il capo della polizia regionale, Andri Nebitov, ha riportato sul suo account Telegram che i servizi di emergenza sono in azione per spegnere un incendio e valutare le conseguenze degli. Da parte sua, il governatore di, Oleksi Kuleba, ha assicurato che le informazioni preliminari escludono vittime e ha confermato l’abbattimento di diversida parte dei sistemi di difesa ucraini. Le autorità dihanno accusato le forze russe di ...

... portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, nel corso di un briefing con la stampa ha risposto a una domanda su eventuali negoziati di pace fra: 'Vladimir ...I nove mesi del 2022 sono stati caratterizzati dal forte aumento dei prezzi dell'energia aggravato dagli effetti dell'invasione dellaine dall'incertezza sulla sicurezza delle ...Kiev, 27 ott. (Adnkronos) – L’Ucraina si prepara a un possibile futuro attacco lanciato dalla Bielorussia. Lo ha reso noto il vice capo di stato maggiore di Kiev, Oleksii Hromov, precisando di aver po ...Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine non esclude che i russi possano ricorrere ad esplosioni della centrale nucleare di Zaporizhzhia "per disabilitarla in modo permanente e provocare un disast ...