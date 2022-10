Sonnino | sfreccia per le vie del centro storico con un’auto rubata | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) E’ finito in manette un 30enne polacco. E’ stato sorpreso are conper le vie deldi, in provincia di Latina. Sorpreso a scorrazzare per le vie diconI Carabinieri dihanno fermato e controllato un cittadino 30enne di nazionalità polacca, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine mentre era alla guida di una vettura. Poco prima l’uomo stava scorrazzando a forte velocità neldella cittadina. I conseguenti accertamenti effettuati dai militari hanno permesso di appurare che la vettura, su cui è stato trovato il 30enne, era di provento di furto perpetrato alcuni giorni prima in una ...