Sofia Giaele De Donà al GF VIP | chi è | età | carriera | chi è il marito | famiglia | Ti spedisco in convento | Instagram

(Di giovedì 27 ottobre 2022)Deè un’influencer e modella italiana. E’ lei una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma conosciamola meglio: dallacome modella alla partecipazione a Tiinfino all’amore e alla vita privata. La biografia E’ nata il 13 ottobre 1998 a Conegliano Veneto. Oggi pertanto ha 23 anni. Trasferitasi giovanissima a Milano studia Fashion Business all’Accademia del lusso. La sua prima vera passione è quella per la moda: i primi lavori sono come modella e dopo il percorso di studi approda anche in tv. LaModella, ma anche stilista e produttrice dei propri capi di moda. Queste le attività legate al mondo imprenditoriale di...

Appuntamento da non perdere questa sera con la dodicesima puntata della settima edizione del Grande Fratello VIP . Oggi un concorrente tra George Ciupilan, Pamela Prati, Amaurys Perez eDe Donà dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Chi sarà l'inquilino meno votato dal pubblico e che dunque dovrà dire addio alle possibilità di vittoria Nelle ultime ore, la casa del ...Nei giorni scorsi,De Donà non ha nascosto che Antonino Spinalbese non è indifferente ai suoi occhi. Quest'ultimo però ha preso e distanze dalla stilista, dopo che la stessa l'ha rimproverato per il fatto ...Edoardo Donnamaria ha dei dubbi su Antonino Spinalbese. Al concorrente del Grande Fratello Vip non piace come il giovane si stia comportando con Sofia ...Sofia Giaele De Donà ha delle perplessità su Antonino Spinalbese. Secondo la concorrente del Grande Fratello Vip, Spinalbese non si esporrebbe con ...